Torra dona suport als acompanyants de Puigdemont, citats a declarar aquest dilluns

L'historiador Josep Lluís Alay, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Jami Matamala, @josepalay, Carles i Xavi, suport i força. Ens teniu al vostre costat. Abraçades i endavant. https://t.co/TcqIpGMgtq — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 3 de juny de 2018

L'Audiència Nacional ha citat a declarar el proper dilluns, 4 de juny, a les 10 del matí els quatre acompanyants que anaven amb el president destituït Carles Puigdemont en el moment de la seva detenció, a Alemanya. Es tracta de dos agents dels Mossos d'Esquadra, l'historiador Josep Lluís Alay i el seu amic personal, l'empresari Josep Maria Matamala.El president Quim Torra els ha donat suport. Ha piulat en un tuit: "Ens teniu al vostre costat. Abraçades i endavant".A finals de març, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va obrir una investigació –a instàncies de la policia espanyola- per determinar si havien pogut incórrer en un delicte d'encobriment per acompanyar el president destituït en el trajecte de tornada de Finlàndia a Bèlgica, quan l'euroordre de detenció i entrega ja estava dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.Els dos agents dels mossos i l'historiador ja van ser detinguts el passat 28 de març i van prestar declaració davant la policia espanyola a Barcelona, que els va deixar lliures. Matamala, en canvi, no ha estat detingut i és habitual veure'l acompanyant el president destituït en els actes que fa a l'estranger, tant a Bèlgica com ara a Alemanya. El jutge Diego de Egea els prendrà declaració com a investigats per un delicte d'encobriment.