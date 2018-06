Aquests són els càrrecs estatals que més cobren i que seran cessats pel govern Sánchez

L'arribada de Pedro Sánchez comportarà moviments entre els caps de gabinet i entre els presidents d'organismes i empreses públiques amb l'arribada del nou Govern socialista presidit per Pedro Sánchez. Els tècnics d'Hisenda calculen que un mínim de 35,4 milions d'euros en sous d'alts càrrecs canviarà de mans, amb unes retribucions mitjanes anuals de 81.125 euros.Els tècnics vaticinen que els càrrecs ben remunerats per les seves altes retribucions seran els primers a rellevar, llevat dels que van ser nomenats per consens o ocupen llocs en òrgans reguladors o supervisors.El lloc més ben remunerat de les administracions públiques és el de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, Pilar Platero, que percep 219.641 euros anuals, seguida del director general d'Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, Àngel Luis Arias (177.145 euros); el president d'Adif, Juan Bravo (167.128 euros); el president de Renfe-Operadora, Juan Alfaro (161.998 euros) i el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ​​Jordi Cornet (156.550 euros), segons dades extretes del Portal de Transparència.Completen el "top 10" dels càrrecs públics millor remunerats el qual ocupa la vice-presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Ana María Martínez-Pina (155.206 euros); el presidenta de la CNMV, Sebastià Albella (153.480 euros); el director de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, Jaime Sánchez Revenga (144.380 euros); el president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá (137.713 euros) i una consellera de la CNMV (136.818 euros).En total es preveu el cessament de 437 alts càrrecs de l'Estat en les properes setmanes, segons càlculs dels Tècnics del Ministeri d'Hisenda.A aquests cessaments es sumarien un nombre indeterminat dels prop de 6.000 funcionaris eventuals i de carrera que ocupen llocs de confiança, que podrien cessar també més endavant, estima el ministeri, que recorda que no només plegaran els ministres, sinó també secretaris d'Estat, subsecretaris i directors generals, els qui hauran d'abandonar els seus llocs al llarg d'aquest mes.

