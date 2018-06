Detingut un home a Lleida per abusar de menors als quals feia classes

Agents de la Policia Nacional han detingut a Lleida a un jove de 30 anys com a presumpte autor de sis delictes d'abusos sexuals, després pel que sembla abusar de tres joves quan eren menors d'edat, aprofitant que els donava classes de suport. Després de la seva detenció, els policies van detectar tres víctimes.Les investigacions es van iniciar a l'agost de l'any passat, quan els agents d'una comissaria valenciana van tenir coneixement que tres anys abans, quan un jove tenia 14 anys havia estat víctima d'abusos sexuals durant diversos anys per part d'un home que l'ajudava amb els estudis.Durant les investigacions, els policies van descobrir que la víctima havia conegut el sospitós a una congregació d'una localitat de Castelló a la qual havien acudit els dos, i en un moment determinat li havia començat a ajudar amb els estudis, i d'aquesta manera i poc a poc s'havia anat guanyant la confiança de tot el seu entorn familiar.Els agents van descobrir que al principi els abusos pel que sembla consistien en tocaments i fins que en un viatge que van realitzar va arribar a tenir accés carnal. Si es negava, pel que sembla el sospitós es posava violent.El febrer d'aquest any, els policies van conèixer que dos joves havien estat víctimes d'abusos sexuals quan eren menors per part del sospitós utilitzant el mateix modus operandi. A aquests els havia conegut a la mateixa congregació però aquesta vegada d'una localitat valenciana i després oferir-se a ajudar-los amb els estudis i guanyar-se la confiança dels pares, hauria començat amb els abusos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)