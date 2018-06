Bargalló dona suport als professors de Sant Andreu de la Barca i denuncia actes contra l'escola catalana

El conseller d'Ensenyament del nou govern de la Generalitat, Josep Bargalló, ha denunciat que durant el període del 155 s'hagin utilitzat "institucions que no tenen competències educatives" per "actuar contra l'escola" catalana.El conseller ha fet aquestes declaracions en el seu primer acte en una concentració a favor de l'escola catalana i en suport als professors investigats per la Guàrdia Civil organitzada per la plataforma 9 de Palau, de Sant Andreu de la Barca.En ella, ha assegurat que el Departament d'Ensenyament "està al costat dels mestres" i "agraeix la seva feina". Per això, Bargalló ha destacat que farà "tot el possible per impedir que la voluntat repressiva d'abocar les escoles al silenci i la por fracassin".L'acte s'ha organitzat a Sant Andreu de la Barca, on la fiscalia investiga nou professors de l'Institut El Palau per un presumpte delicte de discriminació. Bargalló, però, ha recordat que "hi ha altres casos" però que "fins ara no hi havia direcció política" al Departament d'Ensenyament per l'apliació del 155 i per tant, "hi havia accions que no es podien fer. Per això el conseller ha assegurat que a partir d'ara "si hi ha queixes o denúncies" les resoldrà el govern català.

