VÍDEO Un unionista «convers» boicoteja el «FAQS» de TV3 i suspenen el seu debat

Joan Planes, del Bages, va acabar convertint-se, dissabte a la nit, en el protagonista d'un desagradable episodi al programa Preguntes freqüents de TV3, ja quan tocava al seu final -en el vídeo-. Com va exposar la presentadora, Laura Rosel, el programa havia convidat a dues persones que havien fet un canvi en el seu pensament polític quant a identitat. Joan Planes representava que s'havia convertit d'independentista a unionista mentre escrivia un llibre entrevistant a persones a bars d'Espanya. I a l'altra banda del debat, Adrià Alsina havia fet el pas a la inversa.​Però el debat no es va produir. Just després del "bona nit" de rigor, el bagenc va començar a queixar-se que li preguntessin per la seva "conversió" sense dir res del llibre -publicat el 2015- i criticant el programa, interrompent la presentadora, i posant en entredit la pluralitat de TV3. "Entenc que hi hagi gent que no vulgui venir" o "entrevisteu a etarres i als de l'altra banda ens poseu en debats".Planas també es va referir ai Pere Fontanals, portal vinculat a arran d'un article de 2015 en el qual assegurava que el bagenc no havia estat mai independentista i que aprofitava aquesta història per vendre el seu llibre i per fer-se forat en ambients molt espanyolistes com Somatempts o Societat Civil Catalana.La situació en el programa es va tancar fins al punt que Laura Rosel va retirar la paraula a Planas i va suspendre el debat que no havia existit mai. Posteriorment Planas es va disculpar a través de les xarxes per la seva actitut.

