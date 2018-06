Juli Fernàndez: «Nosaltres no diferenciem pels orígens, garantim els drets i la dignitat de tothom»

Juli Fernàndez (Sabadell, 1977) vol tornar a ser alcalde, i aquest dissabte la militància, els simpatitzants i amics d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Sabadell li han tornat a fer confiança. Així, serà el tercer cop que presenti credencials per ser alcalde.Després que al 2011 la formació no va obtenir representació al ple, el 2015 va aconseguir quatre regidors, i la centralitat que va tenir en les negociacions els situaven al govern municipal des del primer minut. Fruit d’un pacte de govern amb la Crida per Sabadell i d’estabilitat amb Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell, que més tard entrarien a l’executiu, va ser nomenat alcalde, càrrec que va ostentar fins l’estiu de 2017, quan, d’acord amb els compromisos adoptats, va posar el càrrec a disposició, i actualment és segon tinent d’alcalde de Cohesió Territorial. Fernàndez ha concedit una entrevista a, ja com a candidat a l’alcaldia.- Una responsabilitat important, com fins ara. És la de ser-ho en una ciutat que ha estat referent de l’antrifranquisme, exemple en els primers anys de la democràcia, que ha estat en una situació molt dura vinculada a corrupció, i que ha estat referent del republicanisme i de la defensa dels drets de la gent. La responsabilitat de poder-la tornar a liderar vol dir liderar el projecte de ciutat, i contribuir al projecte de país i defensar tots els drets de tots els ciutadans de Sabadell.- El Juli és el mateix, te un compromís amb la ciutat, amb el país, i té un compromís amb la seva família. La diferència és que el Juli, després de tres anys al govern a l’Ajuntament, té més experiència. És palès que hem estat capaços de fer possibles coses impensables, tant des de l’alcaldia quan tenia la responsabilitat, com des del govern, amb tota l’experiència acumulada i el coneixement de l’administració, i per què no, de la ciutat, perquè fer d’alcalde et permet conèixer la ciutat d’una manera que no pots conèixer. Tinc ganes de posar-la a disposició de la ciutadania de Sabadell.

Juli Fernàndez, alcaldable d'ERC a Sabadell. Foto: Albert Segura

- La irracionalitat i l’arbitrarietat sempre preocupen. Però la raó i el compliment dels compromisos sempre acaben guanyant.- Nosaltres ho hem dit públicament, els nostre “sí” ´és un “no”. És un “no” a Rajoy. El que dèiem dijous al Congrés, allò que deia en Joan Tardà en la seva intervenció , que és memorable, és que sempre hem apel·lat, sempre, al diàleg. La resposta van ser porres i presons. Esperem que les porres i les presons donin pas al diàleg. Des de l’escepticisme, però.- Jo feia dies que tenia el pressentiment que si la policia actuava a Sabadell ho faria o al Nostra Llar, on hi votava Carme Forcadell, a l’Escola Industrial, on hi votava Jordi Cuixart, o a l’Escola Ribatallada, on hi votava Gabriel Rufián. Desgraciadament, es va complir, i com un ciutadà més em va tocar defensar l’escola i permetre que hi hagués temps per poder salvar les urnes. És una experiència vital, segur, com per a la resta de persones que van fer possible l’1-O a Sabadell i al país. L'única cosa que fa és reforçar el convenciment que des del treball conjunt i pacífic, sempre avancem.- Nosaltres tenim una proposta per a la ciutat, un acord de govern que el complim amb els nostres socis de govern. De cara al 2019, el nostre objectiu és eixamplar i ampliar allò que representem: ser l’espai republicà guanyador. Jo vull liderar l’espai republicà guanyador a Sabadell, tenim les opcions per a ser-ho, i a partir d’aquí, tots hem fet el possible perquè d’una situació molt dura i complexa per la ciutat en sortís un escenari molt estable, el més estable de les ciutats grans del país. L'única que té un govern d’esquerres i republicà en sentit ampli i amb majoria independentista republicana i que té majoria absoluta és Sabadell, ni Badalona, ni Terrassa, ni l’Hospitalet ni Barcelona, que són més grans que nosaltres, en tenen. La nostra voluntat sempre serà que es puguin trobar escenaris de govern, que reprodueixin la situació d'estabilitat i governabilitat a la ciutat amb aquests objectius: republicanisme, drets de la gent, defensa de la dignitat i que tinguem una ciutat viva i per viure-hi. Per tant, que afavorim l’activitat econòmica i facilitem l’educació, el treball, a dignitat i les famílies.- Ens preocupa sempre que hi hagi un increment de forces que el que busquen és la divisió i el trencament de la societat, i el que busquen és crear diferències entre ciutadans de la ciutat per la seva llengua, origen, o que volen acabar amb l’escola en català, o que presenten denúncies o demandes basats en la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia Basc per ETA . Ens preocupa tot això, creiem que la gent de la ciutat el que vol és que es defensin els seus drets, la seva dignitat, i nosaltres hem impulsat i hem sigut la primera ciutat en sancionar les elèctriques que no subministraven electricitat a les famílies vulnerables. Els posicionaments d’altres partits del populisme de dretes no és aquest. Per tant, en els barris de la ciutat, estic convençut que la defensa de la dignitat es tindrà com a defensa.- Nosaltres no diferenciem la gent pels seus orígens. Volem garantir els drets i la dignitat de tothom, i la millor manera de què la gent confiï en tu és amb els nostres fets, i els nostres fets passen perquè Sabadell, aquell qui se salta la llei de pobresa energètica se’l sanciona. Que l’aigua, des del 2015 no ha pujat de preu, i a més som pioners en el compliment de la Llei de pobresa energètica per part d’Aigües Sabadell. Hem fet desaparèixer la llista d’espera al servei d'atenció domiciliària, o que comencin a ser una realitat la licitació de l'escola Virolet, les dues plantes d’Urgències del Taulí, on hi anem tots. Allà ningú pregunta per l’origen dels pacients, excepte PP i Ciutadans, que no volen que els immigrants tinguin assistència universal, i recorren a Tribunal Constitucional. Hi ha hagut també el soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat, i intervencions en l’espai púbic, amb la finalització de les obres a la plaça d’Espanya, l’inici de la licitació de les obres al Parc del Nord, el Parc de les Aigües… són impensables que passen, i passen arreu de la ciutat, és la millor manera d’arribar a tothom, amb els nostres fets.- Això és relativament senzill d’explicar: jo mai he dit això, i qualsevol persona que em conegui sap que el meu pare és manxec, i me l’estimo molt. I els meus avis són murcians. I la romeria de la Virgen de la Fuensanta, que surt de Ca n’Oriac, la conec des de petit. I més enllà de la part personal, hi ha una altra que també és evident, les intervencions que es fan allà. L’asfaltat del carrer Fernando Po, que està al nord, la finalització de les obres a la plaça d’Espanya, treure les terres del Parc del Nord, l’inici del concurs del Parc del Nord amb 2,5 milions d’euros per urbanitzar quan estigui el projecte fet… Hi ha uns partits polítics que tenen un interès extrem en dur al terreny dels orígens al debat polític, i no hi cauré, perquè el republicanisme és comptar amb un projecte inclusiu on no se li pregunta a ningú don ve. Compartim on anem i volem les millors condicions de vida per a la nostra gent, i volen dur la situació als orígens perquè tenen por d’aquella gent que recorda i està orgullosa dels seus orígens. Jo vaig dos cops l’any al municipi Alcubillas, d’on és el meu pare, i m’ho passo molt bé allà, però alhora creiem que el millor pels nostres fills, per als nostres nets i per a nosaltres i els nostres pares és una República.- Aquí avancem en allò que per nosaltres és la República. El que avancem amb les nostres accions de govern és el que creiem que ha de ser una República catalana, que per sobre de tot és la defensa dels drets i la dignitat de la gent, amb temes com la pobresa energètica o quan el govern del Partit Popular es va carregar la única eina que teníem per fer front a l’emergència habitacional, que es la Llei 24/2015. va ser l’alcalde de Sabadell, llavors jo, qui va convocar tots alcaldes metropolitans a la Delegación del Gobierno per explicar que atempta directament contra la nostra gent, que són les famílies que pateixen. Nosaltres el que fem quan governem a la ciutat de Sabadell és avançar pels nostres ciutadans allò que creiem que ha de ser la República catalana.- Jo intento ajudar tot el que puc i molestar el mínim possible, quan he estat alcalde he estat el màxim responsable de l’organització, i quan aquest s’hi queda ha de tenir molt clar que el que ha de fer és això. Ara, però, tinc moltes ganes de tornar a ser alcalde.

