Cau una organització dedicada a la producció de marihuana que exportava al Regne Unit, França i Holanda

Almenys un detingut a Tarragona en l'operació antidroga que porten a terme els Mossos d'Esquadra https://t.co/7t2xUz2dSq pic.twitter.com/Jto1N5pHDj — NacióTarragona (@naciotarragona) 28 de mayo de 2018

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada a la producció i distribució de grans partides de marihuana que posteriorment exportaven al Regne Unit, França i Holanda. L'operatiu antidroga dels Mossos es va fer la setmana passada i s'ha saldat amb un total de 24 detinguts, d'edats compreses entre els 24 i els 71 anys, en diversos municipis del Camp de Tarragona, el Baix Penedès i el Baix Llobregat. 9 dels arrestats ja han ingressat a presó. En la vintena de registres domiciliaris es van desmantellar deu plantacions interiors de marihuana i es van intervenir 1.646 plantes de marihuana amb un pes de 112 kg i un preu de mercat de 572.769 euros. La policia catalana també va decomissar cabdells de marihuana amb un pes brut de 28 quilos i valorats en 142.151 euros, tres armes de foc detonadores tipus pistola, 11 armes llargues, defenses elèctriques, màquines per envasar al buit i més de 65.000 euros en efectiu.L'operatiu antidroga dels Mossos es va dur a terme el passat dilluns 28 de maig a les poblacions de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Corbera de Llobregat i el Prat de Llobregat; i a Tarragona Ciutat, a Calafell i Segur de Calafell, Cunit, El Vendrell i la Bisbal del Penedès. Segons ha pogut acreditar la investigació, gran part de la droga que produïa o comprava l'organització criminal servia per abastir altres estructures delinqüencials establertes a l'estat espanyol, però originaries de països europeus com el Regne Unit, Holanda i França. És per això que el destí final de la marihuana era aquests tercers països, on el preu de venda d'aquesta substància en el mercat negre és molt superior a Catalunya. Un matrimoni i els seus dos fills eren els màxims responsables del grup criminal, i encarregats de dirigir, supervisar i finançar totes les activitats delictives que duien a terme els seus subordinats a més d'administrar els beneficis obtinguts.De fet, era des dels mateixos domicilis familiars ubicats al Baix Penedès des d'on els quatre organitzaven tot el sistema logístic per produir i comercialitzar la droga. En altres casos, a partir de la seva àmplia xarxa de contactes vinculats al cultiu i producció de marihuana es limitaven a fer d'intermediaris entre proveïdors d'aquesta droga i d'altres estructures delictives de caràcter transnacional, fet que els permetia aconseguir importants beneficis econòmics. La investigació policial es remunta al mes de juliol del 2017 quan un grup de persones vinculades a l'estructura criminal ara desmantellada van accedir a l'exterior de la comissaria del Baix Penedès per intentar recuperar diverses bosses que estaven a dins d'un vehicle comissat en el marc d'un operatiu policial contra el tràfic de droga. L'actuació policial que es va dur a terme just després de detectar-se aquests fets va permetre detenir dos dels autors i recuperar 41,5 quilograms d'haixix.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)