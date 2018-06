Quim Torra, a la Patum: «Gràcies Berga per ajudar-nos a aconseguir la llibertat»

Les comparses patumaires han fet el passadís a les autoritats, com és tradició. Foto: Pilar Màrquez Ambròs



La Guita Grossa li ha cedit la bota. Foto: Ivan Genescà

El president de la Generalitat Quim Torra ha assistit aquest diumenge a la Patum de Lluïment i ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament de Berga. "Vivim en moments històrics i excepcionals. Tenim presos polítics i exiliats i el nostre dret d'autodeterminació és criminalitzat", ha escrit al llibre. "Però tenim un mandat republicà i democràtic a seguir, el seguirem fidels al que els ciutadans van votar en el referèndum democràtic de l'1 d'octubre: un estat independent en forma de república", ha afegit. "Gràcies Berga per tant, per ser-hi sempre, per ajudar-nos a aconseguir la llibertat", ha destacat també. "Visca Berga, visca la Patum i visca Catalunya lliure", ha conclòs.L'Ajuntament de Berga li ha regalat un llibre sobre la Patum i una carota de ple que Quim Torra ha comentat que col·locarà a la Casa dels Canonges. El president de la Generalitat ha estat també un dels convidats de l'ofici de diumenge que se celebra tradicionalment a Berga per Patum. Després, en la sortida de missa, ha encapçalat la comitiva d'autoritats locals fins a l'Ajuntament de Berga, juntament amb l'alcaldessa Montse Venturós.La gent de plaça ha rebut Torra amb aplaudiments i crits de "llibertat, presos polítics" quan ha sortit al balcó. També hi ha hagut crits de "president, president" i la Guita Grossa ha acostat el cap al consistori i ha cedit la bota per tal que begués d'ella.

