VÍDEO Cinc ferits per inhalació de fum en un incendi a Polinyà, al Vallès Occidental

Incendi a Polinyà. Foto: NS / Cedida

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han estat requerides per atendre un incendi d’habitatge a Polinyà. L’avís de l’incendi s’ha rebut a dos quarts de set del matí i ha cremat dos pisos d’un edifici situat al carrer del Romaní, número 21, mentre que un tercer ha quedat afectat per fum. Aquests tres apartaments no podran ser ocupats mentre no es certifiqui la seva seguretat.Com a conseqüència d’aquest incendi, les causes del qual encara no estan determinades, el SEM, que hi ha destinat tres unitats, ha atès cinc persones per intoxicació de fum. Una d’aquestes persones ha estat donada d’alta al lloc, mentre que les altres quatre (entre les quals hi havia dos menors d’edat) s’han traslladat a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Tots els ferits presentaven una simptomatologia lleu.

