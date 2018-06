Rajoy surt de la Moncloa: així és la nova casa de l'expresident espanyol

Tras acomodarse en el Palacio Presidencial La Moncloa durante 6 años, ayer inesperadamente Mariano Rajoy y su esposa Elvira regresaron a su casa duplex en el sector Aravaca de Madrid. Ah la Vida. Todo cambia como dice la cancion de JLG pic.twitter.com/Q8bqgV1Qmq — Luis Mejia Oviedo (@luisinmejia) 2 de junio de 2018

Mariano Rajoy torna a la casa que va deixar fa sis anys, quan es va convertir en president del govern espanyol. La moció de censura de Pedro Sánchez l'ha fet fora del poder i, en conseqüència, del palau de la Moncloa. No estarà massa lluny, però, el líder popular, de Pedro Sánchez, atès que la seva residència està a tan sols vuit quilòmetres, a la mateixa zona; Moncloa-Aravaca.Rajoy i Elvira Fernández tenen un dúplex de 279 metres quadrats, 79 més que la residència personal del palau espanyol on vivia fins ara, segons apunta El Mundo . El domicili està dividit en una planta baixa de 78 metres quadrats, una superior de 201 i un jardí de 30.No obstant, la llar de Rajoy, que viu amb els seus dos fills i el seu pare, no té els prop de 60.000 metres quadrats on hi havia la seu del govern espanyol i des d'on despatxava cada matí.

