Aragonès: «Si Sánchez vol resoldre aquest conflicte políticament, que faci senyals»

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha enviat un missatge al nou president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, sobre el conflicte entre Catalunya i l'Estat: "Si Sánchez vol resoldre aquest conflicte políticament, que faci senyals. Seran tinguts en compte", afirma en una entrevista a El Periódico Aragonès es refereix en primer lloc a la possibilitat de recuperar les lleis de caire social que el Govern va aprovar en el seu dia i que han estat recorregudes davant el TC. D'altra banda, el titular d'Economia del nou Govern es refereix també a la intervenció de les finances de la Generalitat: "La intervenció té diferents capes. Una decau amb el 155 perquè era una intervenció il·legal (...) Nosaltres batallarem perquè s'aixequi tota la intervenció, també la del 2015".El vicepresident considera que "Sánchez té l'oportunitat d'obrir una nova etapa, però es necessita sentit d'estat". Tot i això, és escèptic sobre el recorregut que pugui tenir aquest diàleg polític. En aquest sentit, remarca que "no volem ni podem fer veure que aquests anys de procés no han passat (...) No volem oblidar l'1-O perquè hi estem vinculats. Hi ha empresonats i exiliats per haver-ho fet possible".Sobre la proposta del Cercle d'Economia i la possibilitat de fer un referèndum sobre l'Estatut que el TC no va alterar, es mostra prudent: "D'entrada, no. S'ha de valorar que sorgeixin propostes. La proposta del Cercle ha de ser tinguda en compte al costat de les altres propostes que hi puguin haver. I la del Govern, que té l'aval d'unes eleccions i d'un referèndum".Pel que fa al nou model de finançament, Aragonès defensa que és una negociació que ha d'anar lligada al "debat de fons" i la participació de la Generalitat en la taula de negociació "és molt difícil". Amb tot, creu que cal estar en qualsevol fòrum "que permeti batallar en qualsevol àmbit que suposi un euro més per a la nostra sanitat o educació".

