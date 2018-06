Andrew Rosindell, diputat conservador britànic: «Puigdemont és un exiliat»

"La nostra reina no entraria mai en cap qüestió política. De fet, hagués acceptat qualsevol resultat del referèndum" @AndrewRosindell (diputat Partit Conservador al parlament britànic) a #FAQSpassihobéTV3 ▶ https://t.co/wGx6It0QhU pic.twitter.com/FawnrbeyhC — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 2 de junio de 2018

Andrew Rosindell, diputat del Partit Conservador britànic, creu que Carles Puigdemont és un exiliat i que el nou president del govern espanyol Pedro Sánchez, l'hauria de deixar tornar sense l'amenaça de la presó.Ho ha dit en una entrevista al programa "Preguntes Freqüents" de TV3, on ha considerat que la situació política espanyola "ratlla el totalitarisme" i "èpoques que pensàvem que ja no veuríem més". En aquest sentit, Rosindell ha dit que no es pot tenir una democràcia quan s'estan perseguint polítics, i ha instat l'executiu de Madrid a deixar que la gent expressi el que cregui sense por.

