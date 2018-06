Troben el cos sense vida d'una dona amb signes de violència en un polígon de Reus

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'una dona, d'uns 60 anys, que ha estat localitzada aquesta matinada al polígon Alba de Reus, concretament al carrer Pelleters. Segons avança el Diari de Tarragona, el cos presenta signes de violència i no es descarta cap hipòtesi.Un testimoni que passava per la zona, va veure com el cotxe en el qual es trobava la dona, estava amb les portes obertes i amb els quatre intermitents activats. En veure l'escena, va alertar al 112, qui va activar els Mossos d'Esquadra i al SEM.

