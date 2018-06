Pilar Rahola: «El PP es matarà amb Ciutadans»

La periodista i escriptora Pilar Rahola té clar que a la política espanyola comença una guerra a l'oposició entre PP i Ciutadans després que Pedro Sánchez hagi aconseguit arribar a la presidència del govern amb la moció de censura.Al programa "Preguntes Freqüents" de TV3, Rahola ha dit que hi haurà una "sagnia" entre les dues formacions, i que ella ho vol veure a primera fila amb "crispetes".En aquesta tessitura, la periodista ha valorat el fet que el PP hagi estat desallotjat de la Moncloa després de la repressió política dels darrers mesos, per bé que ha avisat que la confiança amb Pedro Sánchez és "zero".

