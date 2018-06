Puigdemont felicita les jugadores del Barça pel seu gest amb la senyera a la Copa de la Reina

El nuevo presidente de la RFEF @LuisRubiales intentó quitar la senyera de la Copa de la Reina. Finalmente no pudo quitársela y las jugadoras del Barça levantaron la Copa con la bandera de Catalunya. pic.twitter.com/7ZK3VV9m4d — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 2 de juny de 2018

🔵🔴 Laura Ràfols desobeeix el President de la Federació, Luis Rubiales, i lliga la senyera al títol de Copa. #FCBLive pic.twitter.com/mqHfadG0k0 — Tot gira (@totgira) 2 de juny de 2018

"Felicitats campiones! I gràcies Rafols, per la teva dignitat, que ens representa!". Així ha felicitat Carles Puigdemont la jugadora del Barça, que s'ha negat a treure la bandera de la Copa de la Reina, tal com li havia instat el nou president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales. El Barça femení s’ha proclamat campió de la Copa de la Reina per sisena vegada a la seva història en imposar-se a l’Atlètic de Madrid a Mèrida (1-0). D’aquesta manera, se situa al capdavant del palmarès de la competició, juntament amb el Llevant i Espanyol. L’escalada culer ha estat meteòrica, ja que cinc dels títols han estat en les últimes vuit edicions.Ho ha aconseguit d’una manera emocionant. Un gol de Mariona Caldentey al minut 121, a 10 segons del final de la pròrroga, ha donat el títol a les blaugrana, que han revalidat el títol en la seva tercera final seguida contra l’Atlètic de Madrid.Un dels moments tensos del matx ha tingut lloc en el moment de rebre el trofeu. El nou president RFEF, Luis Rubiales, ha intentat convèncer Laura Ràfols de treure la senyera de la copa. La jugadora del Barça si ha negat com es pot veure als següents vídeos:

