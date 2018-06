Les universitats reservaran una plaça a tots els graus a estudiants d'ètnia gitana

Les universitats catalanes hauran de reservar a partir de curs vinent, 2018-2019, una plaça de cada grau als estudiants d'ètnia gitana que així ho acreditin a la preinscripció. És una mesura que ha aprovat el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per tal de potenciar l'accés a la universitat d'aquest col·lectiu, ara minoritari, i oferir més igualtat d'oportunitats.Mercè Jou, presidenta del CIC, ha explicat que hores d'ara no hi ha dades concretes dels alumnes d'aquesta ètnia a les universitats catalanes però ha defensat que el Govern vol que deixi ''de ser baixa'' perquè cada vegada més persones d'ètnia gitana ''participin en el món universitari com la resta''.Per Jou, la mesura dona resposta a una directiva europea que demana facilitar ''treure obstacles'' a la no-igualtat d'oportunitats i la situa ''com una ajuda més'' per a persones que no han tingut les mateixes oportunitats. En el marc del Pla integral del poble Gitano, el CIC ha decidit fer aquesta reserva de places per potenciar l'accés als estudis universitaris a una minoria que tradicionalment ''no han prioritzat el fet d'estudiar'', ja no només estudis universitaris sinó de qualsevol mena. ''Volem aconseguir que siguin màsters i titulats'', ha afegit Jou, i per assolir aquest objectiu, cal facilitar-los l'accés i demostrar-los que estudiar una carrera universitària també està ''al seu abast''.Jou ha especificat que l'administració i les universitats no poden saber qui és d'ètnia gitana i qui no i per tant, els mateixos estudiants s'hauran d'identificar al moment de fer la preinscripció perquè durant tot el procés tingui la plaça reservada. La presidenta del CIC recorda però que si l'estudiant ja té prou nota per entrar als estudis pot entrar per la via convencional i deixar disponible la plaça reservada a qui no compleix del tot els requisits, com ja passa amb altres col·lectius que gaudeixen d'aquesta reserva, com són les persones amb alguna discapacitat.

