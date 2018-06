Diumenge de pluja

Tenim precipitacions al sud i a Ponent que s'estendran a la resta del país al llarg del dia. #meteocat pic.twitter.com/xwZu8kbSFb — Meteocat (@meteocat) 3 de juny de 2018

La previsió a mitjà termini indica que la inestabilitat no afluixarà i continuarem parlant de ruixats, xàfecs i tempestes, sobretot a l'interior.#meteocat pic.twitter.com/gwOS8k1dhB — Meteocat (@meteocat) 2 de juny de 2018

Protecció Civil ha activat la prealerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per a aquest diumenge pel Servei Meteorològic de Catalunya, que també ha emès un avís per acumulació de pluja. S'esperen precipitacions que, des de primera hora del dia, fins a última de la tarda, escombraran Catalunya des del sud-oest cap al nord-oest. De fet, el risc per acumulació d'aigua es concentra a les comarques del sud i del litoral de Tarragona.Així, aquest diumenge serà una jornada marcada per precipitacions generals. Poc o molt plourà a totes les comarques del país i pot fer-ho localment en forma de tempestes de calamarsa o pedra. A més, també s'esperen ratxes fortes de vent que poden ser superiors als 20mmm/30min o als 100mmm/24hores.Les pluges començaran pel sud del país i a partir del migdia-mitja tarda s'estendran a la majoria de comarques de la costa i del centre de Catalunya. Al vespre, es concentraran al nord-est.

