Governs efectius i ser clars

Ferran Casas i Manresa

Avui Quim Torra visita els presos a Estremera ( no us perdeu la crònica que, germana de la consellera Dolors Bassa, ens va escriure de la "jornada de convivència" amb ella i Carme Forcadell a Alcalá Meco) i tots els consellers han tingut agenda aquest cap de setmana. Aquest matí veurem les imatges de molts d'ells, com ara Pere Aragonès, Laura Borràs o Ernest Maragall, arribant als departaments i concretant anuncis com la recuperació de l'autonomia financera o la reobertura de delegacions a l'estranger . Altres, com Elsa Artadi o Chakir el Homrani, tenen actes sectorials potents més enllà dels estralls del 155. Un dels que ha començat fort és el d'Ensenyament, Josep Bargalló. Ahir va ser amb els professors de Sant Andreu de la Barca perseguits per un suposat delicte d'odi i avui al migdia té una reunió, de fort valor polític, amb l'encara alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, a qui el PSC es planteja desplaçar amb els vots del PP i Cs Òmnium Cultural concedeix fa mig segle el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en reconeixement a les persones que han contribuït de forma continuada al dinamisme cultural del país. Aquest any és per a Quim Monzó, articulista i escriptor brillant i carismàtic. El premi arriba a la cinquantena edició i a l'entrega al Palau de la Música no hi podrà ser el president de l'entitat, Jordi Cuixart, que fa més de 200 dies que està empresonat a Soto del Real per suposats delictes relacionats amb que els catalans puguin decidir. Cuixart, que ha fet créixer com mai l'entitat gràcies al context i al seu carisma, opta a seguir presidint-la malgrat la seva situació. Monzó fa dies que fa de premi d'honor i la setmana passada va protagonitzar una genial conversa amb Ramon Besa a la llibreria Calders de Barcelona.en va fer aquesta crònica al seu Senyor de Barcelona que us ajudarà a fer boca.En només vuit dies, la política espanyola ha patit un gir copernicà. Rajoy ha passat de l'eufòria d'aprovar els pressupostos el 23 de maig i creure que tenia el passaport per esgotar la legislatura a ofegar al reservat d'un restaurant la pena de veure caure el seu govern dijous passat a la tarda. L'èxit de la moció de censura de Sánchez es va teixir entre bambolines en múltiples reunions dels actors que van ser capaços d'unir-se per fer fora Rajoy mentre el PP, Ciutadans, però també una part del PSOE, buscaven el fracàs. Aquest article dea El País fa una reconstrucció dels vuit dies trepidants en què Sánchez i els seus col·laboradors van esprémer totes les possibilitats amb Pablo Iglesias, l'independentisme i el PNB per un assalt a la Moncloa que pocs confiaven que reeixiria.M'expliquen que a la direcció del PNB, l'Euskadi Buru Batzar, s'ha valorat el paper jugat aquests dies a Madrid per Marta Pascal per fer possible el "sí" al canvi de govern. Veterans de la formació nacionalista basca elogien l'esforç que ha fet per reforçar la posició del PDECat en favor del "sí" que permetia allunyar el fantasma de les, per ells temudes, noves eleccions. A Sabin Etxea consideren, després del refredament de relacions que va suposar el "sí" del PNB als pressupostos del PP malgrat les promeses de que no ho farien mentre estigués vigent el 155, que el pragmatisme ha contribuït a l'èxit de la moció i és una manera de rendibilitzar els vuit diputats del PDECat al Congrés., especialment del seu paper a Madrid. Ells en són grans continuadors.Tal dia com avui de l'any 1989, en el context de la caiguda del bloc comunista a Europa, ens arribaven notícies de la Xina, fins aleshores sempre misteriosa. Seguint ordres del primer ministre comunista Li Peng, la més cèntrica de Pequín, davant de la Ciutat Prohibida. Allà hi havia concentrats protestant milers de ciutadans, la majoria estudiants, que demanaven l'obertura del règim. Entre 3.000 i 5.000 van resultar morts, 10.000 van ser ferits i centenars arrestats. Així ho va explicar aleshores l'Informe Semanal de TVE.El 4 de juny de 1965, avui fa 53 anys, naixia a Figueres el mediàtic periodista i historiador. Fill de l'escriptora Carme Guasch i germà de la també escriptora Sílvia Soler, es va criar a Badalona, ciutat a la que està molt vinculat (és fan de la Penya). Es va iniciar a les seccions de política de la premsa escrita a l'Avui i El Observador. D'allà va fer el pas al món dels guions, la televisió i al ràdio amb programes com Malalts de tele, Minoria Absoluta o Set de Nit. L'èxit per ell i la seva productora van arribar, però, amb el Polònia, que ha atansat la política a molts catalans. Aquesta temporada dirigeix i presenta l'informatiu humorístic Està passant. Soler, que edita la revista d'història El Món d'ahir, és també accionista minoritari de l'Ara i no defuig el debat polític. Fa uns dies l'entrevistava

