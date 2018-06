«​Jornada de convivència» a la presó d'Alcalá Meco amb Bassa i Forcadell

A les parets de la cel·la la Dolors hi enganxa postals, aquarel·les i fotografies. Al costat del coixí hi té les nostres cares per dir-nos bon dia

El record el soroll de la cel·la en tancar-se no deixava dormir la Dolors al desembre, quan va sortir. Ara ja l'ha sentit quatre-cents cops

al lloc de sempre. I, com sempre, deixem el mòbil i la cartera a la consigna. I ja ens avisen que res d’entrar fulls, ni llibreta, ni fotos. Ens identifiquem, passem el lector d’empremta i avancem cap a un passadís on hi ha el segon control abans d’arribar a la sala d’espera. Avui, a diferència d’altres dies, els familiars s’esperen en silenci.. I és que és una jornada de convivència, una mena de portes obertes, d’unes tres hores de durada, que només es fa en aquesta presó, la d'Alcalá Meco, i amb les internes del mòdul del respecte, on s'estan la la presidenta Carme Forcadell i la consellera Dolors Bassa.seguint el mur de la presó d’homes. Avui no criden. Em fixo en tres pilotes abandonades que han caigut darrera els filferros. Entrem a les instal·lacions de les internes. Tornem a passar un control i, ara sí, avancem cap a una zona nova per a mi. Un pati on ens hi espera la direcció del centre per donar-nos la benvinguda. M'he quedat en un costat i em decideixo a observar les expressions dels familiars. Tinc gravades les seves cares. M’entra molta tristesa veient la cara del marit de la presidenta entre els que escoltem, i el seu fill i el meu nebot, en Bep. I no serà fins l'endemà (aquest divendres 1 de juny) que començo a pair la duresa del que he viscut i del que vivim.. I ara sí, allà, tots en afanyem perquè elles ens estan esperant a peu dret. Abraçades fortes, molt fortes. I ja no ens deixarem anar fins al cap de tres hores., i llegeix molt bé un text que s’havia preparat per agrair-nos la visita fins que, al darrer paràgraf, se li trenca la veu. I em fixo novament amb els familiars: tots, absolutament tos, estem tocant a les nostres internes amb els ulls molls.: el taller de costura, el poliesportiu, l’economat, la biblioteca, el menjador... La Carme i la Dolors ens ensenyen el lloc que els han assignat pels àpats. Sempre és el mateix. Ens fa gràcia un rètol que indica quina taula és la primera que podrà aixecar-se del torn mentre les altres s’esperen en silenci. I comenten com de contentes estan les que els toca sortir primer, perquè guanyen temps abans no et tanquin a la cel·la en mitja hora.. I arriba el moment esperat. Disposem de deu minuts per estar a la cel·la amb les nostres. I ara sí veig l’espai que havia imaginat tantes vegades. M’ha colpit. Molt petita i vella. Per la finestra només s’hi veu un mur i filferros, però a les parets la Dolors hi enganxa postals, aquarel·les i fotografies, amb pasta de dents, per posar-hi una mica de color. I al costat del coixí hi té les nostres cares per dir-nos bon dia i bona nit cada dia. No he gosat estirar-me a la llitera de ferro.instal·lat a l'interior del "chabolo". I es tanca la porta, també de ferro. He escoltat el soroll que fa, el soroll que no la deixava dormir el mes de desembre quan va sortir-ne, el soroll que ja ha sentit, ara que fa un centenar de dies del seu segon empresonament, quatre-cents cops.on les internes ens mostren els seus treballs manuals. Allà hi ha xineses i sudamericanes que ens miren perquè elles no tenen familiars per agafar-se de la mà com nosaltres.. Compartim una taula tots sis, la Carme, el seu espòs Bernat i el seu fill, la Dolors, en Bep i jo. I ens expliquem coses nostres. Trec el tema de la néta per fer-los somriure i m'equivoco, l’enyora massa. Canviem ràpid de conversa, però just després hem de marxar.. I llàgrimes. Ara els familiars restem sols en un pati on el director va cridant els nostres noms, amb molta calma, d’un en un per ordre alfabètic i ens retornen el DNI. Esperem tots en silenci i també marxem amb silenci sabent que avui passaran una mala nit.

