​La reacció (desconcertada) de Rafa Nadal després de la caiguda de Rajoy

El tenista Rafa Nadal ha quedat desconcertat i fora de joc amb la caiguda sobtada de Mariano Rajoy. L'esportista mallorquí, que mai ha amagat el seu espanyolisme, ha assegurat aquest dissabte que sent la necessitat de "tornar a votar", ja que, segons ell, és un "sentir general" d'una societat que no es pot veure representada en el govern espanyol després de la moció de censura i l'ascesns al poder de Pedro Sánchez."Al meu entendre, el millor seria votar, o a mi m'agradaria tornar a votar. Crec que al ciutadà li agradaria fer-ho un altre cop perquè a dia d'avui no hi ha ningú que pugui governar, algú que haguem votat i ens sentim representats, perquè hi ha massa pactes i al final el nostre vot no ens deixa còmodes".El tenista ha fet aquestes declaracions sobre la situació política a Espanya durant una roda de premsa a Roland Garros. El de Manacor també ha lamentat la imatge que està donant l'Estat cap a l'exterior en els últims anys. "Quan passen tantes coses, tants problemes, el tema de Catalunya, ara el canvi de govern... al final la confiança del ciutadà i del que venem com a país, o el que puguin percebre de nosaltres, probablement no sigui el millor", ha finalitzat.

