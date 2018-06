Lorde i Jane Birkin acomiaden el Primavera Sound de més petjada femenina

Jane Birkin, en un moment de l'actuació al Primavera Sound Foto: José Manuel Gutiérrez

Arctic Monkeys, al Primavera Sound Foto: José Manuel Gutiérrez

Després de l'habitual intensitat, de la gentada, de les cues, d'una graella d'actuacions tan atapeïda com fascinant, el Primavera Sound arriba al tancament amb la notícia –esperada i hiperbòlica– que ha tornat a superar el seu propi rècord d'assistència, amb més de 215.000 persones. La recta final, a més, ha estat concebuda com una gran traca, de pirotècnia variable i amb alta capacitat d'atracció i emotivitat. D'una banda, amb el plat fort de la nit, Arctic Monkeys. De l'altra, amb l'aposta per l'accent femení com a gran reclam del cartell.Ho deien els propis organitzadors en la roda de premsa de balanç: els dos escenaris grans –Seat i Mango– compleixen un criteri rigorós de paritat: 50% de dones i d'homes com a artistes a mostrar obra. El dissabte així ho ha demostrat, amb les propostes de Jane Birkin, de Lorde, de Christina Rosenvinge, i de la catalana Núria Graham. Un ampli ventall d'opcions, totes amb el focus posat en la subtilesa emotiva i amb el drama que embolcalla. Més que paritat, és el triomf de les dones que s'exposen i que convencen.Coronada per bona part de la crítica com a responsable del disc de l'any 2017, la neozelandesa Lorde arriba al Primavera Sound per la porta gran. Horari i escenari de luxe, milers de seguidors que l'esperen i l'aplaudeixen, un repertori que s'aguanta per si sol, amb veu i personalitat, amb tot el Melodrama que calgui per ser la gran promesa del pop, amb només 21 anys. Acompanyada de tres ballarins, Lorde demostra que tenir-ho tot no és garantia prou suficient per menjar-se el món i l'escena.Ha obert amb Sober i Homemade Dynamite, ha passat per la imprescindible Liability i ha tancat l'actuació amb Perfect Place, Team i Green light. Excessivament teatralitzada en gestos i proclames, la cantant ha plantejat un espectacle que sempre ha anat coix, de principi a fi. S'hi apropa, però ni sap moure's damunt l'escenari, ni sap contagiar eufòria quan cal fer-ho, ni té massa convicció en la proposta estètica, a mig camí de l'èxit comercial enllaunat i d'un número de discoteca. Això, sí: amb la parròquia totalment entregada a la causa.Mite i musa, estrella fulgurant de la França que es revoltava i s'alliberava, Birkin segueix pletòrica, als 72 anys. Ningú no ho diria que els té. Somriu, mira el públic, estima cada cançó que interpreta, i es nota. En l'actuació al Fòrum desgrana totes les cançons de Birkin/Gainsbourg: le symphonique amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica del Vallès, un disc orquestral que repassa les cançons de Serge Gainsbourg. Una delícia d'arranjaments, subtileses i elegància. on sonen Baby alone in Babylone, La chanson de Prévert o La javanaise.Un preludi perfecte per afrontar el plat fort de la nit: Arctic Monkeys, que torna amb nou disc, després de quatre anys: Tranquility Base Hotel & Casino. Hi ha expectació màxima, milers de persones a l'esplanada, devocions enèrgiques i compartides. Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook i Nick O’Malley demostren que saben el que fan, que ho fan molt bé, que són perfectes i absolutament genials. Però el concert –de les inicials Four Out of Five i Brianstormamb als bisos formats per Batphone, The View From the Afternoon i R U Mine?, amb una part central excessivament pausada– deixa amb la incertesa d'haver esperat més del compte.Hores abans de tot això, amb el sol caient amb plena intenció, la catalana Núria Graham obria la jornada al Ray-Ban, demostrant el talent esmolat de les cançons de Does it ring a bell?, i la madrilenya Christina Rosenvinge feia el mateix amb les peces d'Un hombre rubio i alguns clàssics del repertori. De Niña animal a Afónico, passant per La distancia adequada, totes elles aproximant-nos a la "insondable soledat". "Cuando acabe el mundo, que acabe así", diu la cantant, mentre l'hora, el bon temps i la situació conviden a pensar en aquesta estona de felicitat i de propostes que esquincen per dins.

