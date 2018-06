Un raper del Primavera Sound afirma que «la mare del rei li menja els...»

Polèmiques declaracions del raper C. Tangana al Primavera Sound contra la monarquia. Durant la roda de premsa de presentació del festival, li van demanar al cantant -juntament amb Yung Beef i Bad Gyal- com els feia sentir l'exili de Valtònyc C. Tangana s'ha quedat a gust i ha dit que la monarquia "és un robatori" i el rei "és un gilipolles" i "la mare del rei em menja els collons". Ha afegit que el posin a la presó i que se n'anirà a Bèlgica [com Valtònyc] per parlar-los-hi des d'allà.El raper ha remarcat que el rei no té cap "legitimitat" perquè "ningú l'ha escollit". En la seva intervenció també s'ha recordat dels polítics: "El PP acaba de ser condemnat perquè són uns putos corruptes". "Al final en Valtònyc no és cap lumbrera, no és un president del Govern que ha estat robant a la penya". Els altres dos cantants que formaven part de la roda de premsa també han carregat contra la justícia a Espanya.Podeu veure les declaracions a partir del minut 32:

