​Una dona i el seu fill petit en estat greu, en ser agredits a cops de martell a Banyoles

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat d'haver agredit a cops de martell una dona i els seus dos fills a Banyoles. Com a conseqüència dels cops, la mare i els dos petits de 8 i 12 anys van quedar malferits al terra, i van ser els veïns qui van avisar els serveis d'emergència.Els metges van decidir traslladar el fill petit, en estat greu, a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona on se l'ha intervingut de les ferides. La mare també es troba greu en aquest cas al Josep Trueta de Girona, juntament amb el fill gran que està ferit lleu al braç. Tot plegat va passar pels volts de les vuit del vespre al carrer València de la capital del Pla de l'Estany.Segons ha pogut saber l'ACN l'home té amistat amb el pare, i per raons que es desconeixen va colpejar les víctimes amb un martell al cap després d'una discussió.Després de l'agressió el jove va marxar corrent del lloc dels fets, però els Mossos el van localitzar i detenir poques hores després a Banyoles. Es preveu que passi a disposició del jutge de guàrdia de la localitat en les properes hores.

