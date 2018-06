Aragonès anuncia que dilluns s'aixecarà la intervenció financera «per decisió del Govern»

El nou vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha anunciat que "des de dilluns mateix" s'aixecarà "la intervenció financera" de la Generalitat "per decisió del govern de Catalunya". Aragonès ho ha dit aquest dissabte a la tarda a Sant Feliu de Llobregat durant el seu primer acte públic després de prendre possessió . El vicepresident de l'executiu de Quim Torra ha celebrat que "després de mesos de tenir males notícies" per fi s'ha constituït el govern de la Generalitat i "s'ha acabat amb el 155"."Ja no hi ha 155 ni intervenció de les finances", ha exclamat. Aragonès també s'ha dirigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez: "President, seiem a parlar, traiem la política dels tribunals i posem-la a una taula de negociació", ha proposat."No li demanem que renunciï a res, tampoc nosaltres renunciarem a res però hem de situar el diàleg i la negociació com dos governs adults i responsables. El govern de la Generalitat està disposat i preparat", ha dit Aragonès.

