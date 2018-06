Un home retorna 550 euros trobats en una cartera i se'ls acaba quedant dos anys després

Un veí de Lleida va donar a la Guàrdia Urbana de Lleida una cartera amb 550 euros que s'havia trobat perduda a l'Eix Comercial de la ciutat. La troballa la va fer un fill seu a la plaça de Sant Francesc el 30 d'abril del 2016, segons Segre, i va decidir procedir al retorn de l'objecte. A comissaria van comprovar que a la cartera hi havia la quantitat de diners però cap document que acredités la propietat de l'objecte, per la qual cosa es va deixar al departament d'objectes perduts.Passats dos anys, ningú no ha reclamat la cartera, un fet que ha acabat amb els diners a la butxaca de l'home gràcies a una normativa municipal, que apunta que el material perdut serà entregat a la persona que ho ha retornat passats dos anys dels fets.L'home apunta al rotatiu que el passat 30 d'abril es va acostar a la comissaria amb el document que acreditava que ell havia entregat la cartera, i, com que ningú havia reclamat els diners, van ser-li entregats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)