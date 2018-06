El Primavera Sound arriba als 215.000 espectadors i insisteix en el «mal estat» del Fòrum

Primavera Sound 2018 Foto: José Manuel Gutiérrez

Any a any, el Primavera Sound segueix superant els seus propis rècords. Quan és a punt de tancar l'edició 2018, ho farà superant el seu sostre d'espectadors situant-lo per sobre dels 215.000, amb una mitjana de 60.000 visites en cadascun dels tres dies centrals. Amb tot, l'organització creu que ja han tocat sostre, en paraules d'Alfonso Lanza, codirector: "Aquest és el festival que volíem i ja no tenim necessitat de créixer més. Està totalment consolidat i estem contents amb aquesta mesura".La tradicional roda de premsa que l'organització fa com a balanç el dissabte ha servit per tornar a posar el crit d'alerta en el "mal estat" de les instal·lacions del Parc del Fòrum. Si l'any passat l'organització es queixava de "jardins abandonats, sotracs, terra mal cuidada i en mal estat", en aquest any posen el focus en què la plataforma dels dos escenaris principals segueix sense asfaltar, "cosa que és inconcebible per nosaltres, després de tants anys reclamant", ha subratllat Lanza."És un problema greu que pot comportar riscos, amb un desnivell que posa en repte constant els nostres enginyers. No és digne d'aquest festival seguir comptant amb el terra en les condicions actuals". Un fet molt greu, tenint en compta que "som un esdeveniment que porta el nom de Barcelona a nivell internacional". El problema, segons el codirector, radica en què no està clar "quin ús que es vol donar" a l'espai. "Fa quatre anys que ens reunim amb l'ajuntament i ens asseguren que posaran solucions. Hi ha una mena de paràlisi que no acabem d'entendre". Enguany, a més, cal afegir aquest problema al fet que no s'ha pogut comptar amb l'Auditori en totes les jornades, "tal com haguéssim volgut".El recinte del Fòrum ha acollit una mitjana de 60.000 visites cadascun dels tres dies, als quals se sumen les 20.000 persones a la jornada d'obertura gratuïta de dimecres. "Avui esperem arribar als 62.000 assistents", en el dia de més afluència dels tres principals i de tota la història del certamen. La jornada inaugural va sumar 25.000 persones, "cosa que ens fa preveure que superarem les 215.000 persones".Una dada també molt rellevant de la personalitat del propi certamen és la que diu que el públic estranger se situa enguany prop del 60%, i que prové d'un total de 126 països. Les dates de l'any que ve seran 30, 31 i 1 de juny, en els dies centrals. Les entrades es posaran a la venda el proper dimecres durant 48 hores a preu reduït.Per primer any el Primavera Sound s'ha sumat al protocol No callem contra les agressions sexuals en espais d'oci nocturn privat, una mesura pionera a l'Estat de la qual els organitzadors se senten "molt orgullosos". Impulsada per l'Ajuntament, la iniciativa dona continuïtat als estands antimasclistes ubicats a les principals festes de la ciutat i del front marítim durant el passat estiu.A aquesta iniciativa, implantada amb èxit aquest 2018, cal sumar-hi tota una declaració d'intencions: La paritat registrada als escenaris grans, on s'ha programat un 50% d'artistes masculins i d'artistes femenines.

