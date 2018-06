El PSC s'alia amb el PP d'Albiol per tombar l'alcaldessa de Badalona

El PSC ha optat per aliar-se amb el PP de Xavier García Albiol per fer fora l'alcaldessa de Badalona. Els militants socialistes han apostat de manera quasi unànime en una consulta celebrada aquest dissabte per liderar una moció de censura contra l'alcaldessa Dolors Sabater Concretament, un 92,6% dels militants que han participat a la consulta han optat pel "sí" la moció de censura mentre que només un 6,7% han preferit no acceptar els vots del PP per recuperar l'alcaldia. Han votat 311 d'un cens d'unes 500 persones.El partit va enviar a la militància un argumentari a favor del "sí" i un altre a favor del "no" per tal que poguessin escollir abans d'aquest dissabte. La pregunta era: "Dona suport a presentar una moció de censura contra l'alcaldessa Dolors Sabater proposant com a candidat a Àlex Pastor?".A banda de la consulta, Pastor va explicar una trobada amb l'actual alcaldessa, "a petició" de la mateixa Sabater. En la reunió, la candidata de Guanyem Badalona en Comú hauria proposat l'entrada al govern del PSC. Pastor, però, ha afirmat que la seva resposta ha estat que volen "la seva dimissió" i que "es faci responsables dels seus fracassos".I és que segons el socialista, l'escenari d'una possible moció de censura el va crear la mateixa alcaldessa després de presentar una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos municipals. Davant d'aquesta situació, l'oposició compta amb el termini d'un mes –que s'acaba el 7 de juny- per presentar una alternativa de govern que s'ha de formalitzar amb una moció de confiança. En cas en què no hi hagi cap proposta amb la majoria de vots (14 regidors), el govern té llibertat per tirar endavant els pressupostos per la via de decret.

