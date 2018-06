Marta Felip deixarà l'alcaldia de Figueres per ser secretària general d'Empresa i Coneixement

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, deixarà el càrrec per passar a ser la nova secretària general d'Empresa i Coneixement, dins del nou govern de Quim Torra . Felip, doncs, passarà a ser la mà dreta de la consellera Àngels Chacón, que aquest mateix dissabte ha promès el càrrec. L'encara alcaldessa ha explicat que és "un honor" que s'hagi pensat en ella per ocupar la secretaria d'aquest departament i ha deixat clar que el relleu a l'alcaldia de Figueres "no serà una qüestió immediata"."M'han comentat que els càrrecs són compatibles i crec que el més prudent és que es faci entre agost i setembre", ha reblat. Marta Felip ha deixat clar que tot i que podria compaginar-los, "per ètica moral" no ho farà i considera que "el més normal" és que el seu successor sigui algun dels regidors del PDECat que governen la ciutat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)