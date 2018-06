La Guàrdia Civil tornar a buscar les pessigolles als trabucaires

Visita inesperada de la Guàrdia Civil aquest dissabte al migdia a Centelles. Tot coincidint amb la Fira de la Ratafia , una parella d’agents ha demanat als paradistes els controls de compra i tinença d'alcohol alimentari.Però també han aixecat acta per la presència de dos trabucs de decoració en un expositor de la ratafia Trabucaire, de la colla de Trabucaires de Cardedeu. Segons els venedors, són dos trabucs que porten a totes les fires i només són d'attrezzo i com a reclam per vendre la seva ratafia.Segons sembla en una primera inspecció ocular dels trabucs li han restat importància però quan estaven a punt de marxar del Passeig han tornat a l'estand i han aixecat acta sobre l'exhibició dels dos trabucs en qüestió. La fira ha continuat amb tota normalitat i aquest vespre tindrà lloc el veredicte públic dels guanyadors d'enguany.No és la primera vegada que la Guàrdia Civil demana els "papers" a colles de trabucaires i, fins i tot, va arribar a prohibir un acte en una altra localitat d'Osona protagonitzat per Miquelets

