El Vaticà nomena un català bisbe auxiliar de la diòcesi japonesa d'Osaka

El Vaticà ha fet públic aquest dissabte que el papa Francesc ha nomenat el capellà català Josep Maria Abella com a bisbe auxiliar de la ciutat d'Osaka, al Japó. Nascut a Lleida el 1943, Abella va ingressar als missioners claretians i va ser destinat l'any 1969 al país nipó després d'haver-se format a la Facultat de Teologia de la Companyia de Jesús de Sant Cugat del Vallès.Al Japó va ocupar diverses responsabilitats pastorals fins arribar a ser rector de la Catedral d'Osaka. La seva trajectòria va passar també per Roma, on des del 2003 al 2015 va ser Superior General de la Congregació dels Missioners Fills de l'Immaculat Cor de Maria. Abella, que va tornar al Japó després del seu periple a Itàlia, ha estat nomenat bisbe auxiliar juntament amb Paul Toshihiro Sakai, fins ara secretari general de la Prelatura de l'Opus Dei al Japó.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)