L'ACM demana al nou Govern superar el bloqueig del 155 i recuperar les polítiques actives

El president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni, ha felicitat aquest migdia els nous membres del Govern català en la presa de possessió dels consellers . "Per fi podem començar a fer polítiques per la gent de Catalunya. Ara podrem ser actius en qüestions socials, d'ocupació, de promoció econòmica, d'inversió... per fer un país millor", ha dit el president de l'ACM.En aquest sentit, també ha apuntat el desig de superar una etapa "on s'han coartat les llibertats individuals i s'ha judicialitzat qualsevol acció política d'aquells que no pensen com el poder executiu espanyol" i alhora de la necessitat de no oblidar que "hi ha presos polítics a les presons i exiliats" i que cal recuperar les institucions d'un "estat corrupte".L'alcalde Sallent també s'ha felicitat perquè entre els nous consellers del Govern de Quim Torra hi hagi un marcat caràcter municipalista. Precisament, el nou conseller d'Interior, Miquel Buch, és expresident de l'ACM i exalcalde de Premià de Mar; la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, va ser alcaldessa de Ripoll fins al 2011; o el cicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, també ha estat regidor a l'Ajuntament de Pineda des del 2011, entre molts altres."Esperem que el nou Govern sigui sensible a les necessitats que tenim el món local, perquè els ajuntaments hem estat al peu del canó", ha dit. Alhora, l'ACM reivindica la necessitat que el Govern de Catalunya pugui tornar a treballar per restablir totes les lleis que han estat suspeses judicialment i posa la seva total disposició a col·laborar en totes les qüestions i organismes que el nou Govern consideri oportú.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)