Punxa la manifestació unionista de Mataró

Crits de "Puigdemont a Prisión" mentre la capçalera enfila cap a l'Ajuntament. pic.twitter.com/j7YgvN537D — El Tot Mataró (@totmataro) 2 de juny de 2018

Representants de Ciutadans, PP i PxC a la capçalera de la marxa. pic.twitter.com/A2AhKKpuCF — El Tot Mataró (@totmataro) 2 de juny de 2018

Aquest és l'aspecte de la Plaça de Miquel Biada. L'inici de la marxa es demorarà uns minuts. pic.twitter.com/BLDlQQi5dd — El Tot Mataró (@totmataro) 2 de juny de 2018

CUP Mataró: "L'Ajuntament de #Mataró censura la llibertat d'expressió i ordena despenjar llaços grocs i estelades perquè els feixistes que avui és manifesten a la nostra ciutat se sentin com a casa"

Policia política i treballadors públics a les ordres de cacics espanyolistes pic.twitter.com/oo5TxX8yFT — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 2 de juny de 2018

🎥 Els serveis de neteja de #Mataró esborren el llaç groc de la plaça Miquel Biada, on hi ha convocada una manifestació per la unitat d’Espanya pic.twitter.com/1dnD4kGRa8 — Judit Pastor i Costa (@JuditPastorC) 2 de juny de 2018

La manifestació unionista d'aquest dissabte a Mataró, que pretenia ser una demostració de força de l'espanyolisme més radical, ha punxat. Poc més de 400 persones –moltes menys de les que esperaven els organitzadors- marxen des de poc després de les 17.45 des de l'estació de tren de la capital del Maresme.A la capçalera de la manifestació hi ha representants de PP, Cs i PxC, que no han tingut problemes de participar en un acte convocat per grups ultres com "Els Segadors de Maresme" – protagonistes de l'atac a la platja de Canet de Mar - la Plataforma per Tabàrnia i altres grupúsculs de l'unionisme radical com els barcelonins Los de Artós. També s'hi ha pogut veure el mediàtic Álvaro de Marichalar.Els manifestants criden "Puigdemont a prisión", "Mataró española!", "Mossos sí, Trapero no!" i "Yo soy español, español!" mentre mostren banderes espanyoles i de la inventada regió de Tabàrnia, segons informa el Tot Mataró L’eslògan de la manifestació és "Tornem a ser la locomotora d’Espanya!". L'objectiu dels organitzadors és que la capital del Maresme esdevingui referent territorial de l’espanyolisme i en aquest sentit han reivindicat la figura del primer ferrocarril i el seu impulsor, Miquel Biada.L'Ajuntament de Mataró, encapçalat pel socialista David Bote, ha retirat els llaços grocs abans de la manifestació d'aquest dissabte un fet que ha aixecat moltes crítiques per part dels col·lectius independentistes.D'altra banda, els CDR han convocat també una manifestació "de caràcter inclusiu i antifeixista" per respondre a la convocatòria espanyolista, hores abans. Volen deixar clar que Mataró "és i serà una ciutat d'acollida per a tothom, en què no tindran cabuda els moviments feixistes i d'ultradreta". També denuncien l'actitud de l'alcalde mataroní, el socialista David Bote, per no haver-se posicionat de forma "clara i contundent en el rebuig exprés cap a les manifestacions i agressions de caire feixista que s'han produït tant a la ciutat com a la comarca en els darrers mesos".

