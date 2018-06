L'Ajuntament de Mataró retira els llaços grocs abans de la manifestació ultra

Aquest és l'aspecte de la Plaça de Miquel Biada. L'inici de la marxa es demorarà uns minuts. pic.twitter.com/BLDlQQi5dd — El Tot Mataró (@totmataro) 2 de juny de 2018

CUP Mataró: "L'Ajuntament de #Mataró censura la llibertat d'expressió i ordena despenjar llaços grocs i estelades perquè els feixistes que avui és manifesten a la nostra ciutat se sentin com a casa"

Policia política i treballadors públics a les ordres de cacics espanyolistes pic.twitter.com/oo5TxX8yFT — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 2 de juny de 2018

🎥 Els serveis de neteja de #Mataró esborren el llaç groc de la plaça Miquel Biada, on hi ha convocada una manifestació per la unitat d’Espanya pic.twitter.com/1dnD4kGRa8 — Judit Pastor i Costa (@JuditPastorC) 2 de juny de 2018

L'Ajuntament de Mataró ha retirat els llaços grocs abans de la manifestació ultra d'aquest dissabte a la tarda. Grups unionistes convoquen una concentració al municipi sota l'eslògan "Tornem a ser la locomotora d'Espanya!" perquè volen que la capital del Maresme esdevingui referent territorial de l'espanyolisme. Així n' informa el Tot Mataró , destacant que jugaran amb la figura del primer ferrocarril i el seu impulsor, Miquel Biada.La marxa havia de començar a les 5, però comença amb retard, a la plaça dedicada a l'impulsor del tren el 1848 i es farà una ofrena floral a la seva figura. També anuncien un minut de silenci per les empreses que han marxat de Catalunya que segons els càlculs de l'organització de la marxa ja són més de 4.000. Tal com es pot veure en el vídeo, hi ha un mig miler de persones.D'altra banda, els CDR han convocat també una manifestació "de caràcter inclusiu i antifeixista" per respondre a la convocatòria espanyolista, hores abans. Volen deixar clar que Mataró "és i serà una ciutat d'acollida per a tothom, en què no tindran cabuda els moviments feixistes i d'ultradreta". També denuncien l'actitud de l'alcalde mataroní, el socialista David Bote, per no haver-se posicionat de forma "clara i contundent en el rebuig exprés cap a les manifestacions i agressions de caire feixista que s'han produït tant a la ciutat com a la comarca en els darrers mesos".Precisament, fa pocs dies es va produir l'atac ultra a la platja de Canet de Mar per emportar-se unes creus grogues solidàries amb els presos, que va acabar amb cinc ferits. El van protagonitzar i reivindicar un col·lectiu espanyolista denominat "Els Segadors del Maresme" que organitza juntament amb la Plataforma per Tabàrnia i altres grupuscles de l'unionisme radical la manifestació d'aquesta tarda.

