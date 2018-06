Jordi Cuixart repetirà com a president d'Òmnium Cultural. Tal com informa l'entitat , la candidatura de l'actual president -empresonat a Soto del Real- és l'única que s'ha presentat per concórrer a les eleccions a la presidència. Aquest procés, que també implica la renovació de la junta directiva, va tancar el passat 26 de maig.La setmana vinent s'obre el període de votacions telemàtic o presencial i clourà el 16 de juny amb l'Assemblea General de l'entitat. La candidatura de Cuixart compta amb la presència de gran part de l'actual junta.En aquest cas, es reforça el paper de Marcel Mauri De los Rios que passa a ser vicepresident primer i portaveu. D'altra banda, Marina Llansana i Joan Vallvé ocuparan les altres dues vicepresidències de l'entitat.

