Traspàs de carteres a l'exili: els nous consellers viatgen dimarts a Waterloo

El president Quim Torra amb Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín a Waterloo Foto: NacióDigital

El nou Govern comença a caminar. L'excepcionalitat del moment polític, amb empresonats i exiliats, es traslladarà en l'agenda de la setmana vinent i farà que la tradicional reunió dels dimarts que manté tot el consell executiu es desplaci fins a dijous. El motiu? Membres del Govern es desplaçaran dimarts vinent a Waterloo, a la Casa de la República, per reunir-se amb els seus antecessors en el càrrec, segons fonts governamentals consultades per. Aquest tipus de trobades, segons ha reclamat el president Quim Torra al Govern, seran habituals per mantenir viva la flama de la legitimitat dels consellers cessats pel 155.En aquest sentit, està previst que dimarts viatgin cap a Bèlgica les noves titulars d'Agricultura -Teresa Jordà (ERC)-, Alba Vergés -Salut (ERC) i Laura Borràs -Cultura (Junts per Catalunya)- per citar-se amb els seus antecessors en el càrrec. Es tracta, respectivament, de Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig. Aquests dos últims van entregar una carta de renúncia a Torra aquesta setmana i familiars seus l'han llegit públicament en l'acte de presa de possessió del nou Govern.El president de la Generalitat ha recalcat en el seu discurs que l'objectiu de la restitució és prioritari per al seu executiu, malgrat que l'actitud del govern del PP -ja fora de la Moncloa- va fer que renunciés a tenir presos i exiliats en el seu executiu. Dimecres, en una visita per trobar-se precisament amb Puig, Serret i Comín a Waterloo, Torra va situar com a iniciativa "vital" la restitució en el càrrec. També va enviar una carta a Josep Rull i Jordi Turull, empresonats a Estremera, per fer-los arribar el seu missatge. En concret, els va indicar que els nomenaria "immediatament" tan bon punt es pogués fer de manera "efectiva". De moment, però, els seus substituts ja han pres possessió.Els nous consellers, previsiblement, també es desplaçaran regularment a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco per visitar els presos polítics, a l'estil del que va fer Torra només ser investit . El president també va viatjar cap a Berlín per reunir-se amb Puigdemont, des d'on van fer una compareixença conjunta en la qual van demanar a l'Estat obrir un diàleg sense condicions per encetar una nova etapa.

