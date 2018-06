La Comissió Europea insisteix que «el conflicte polític català s'ha de resoldre dins d'Espanya»

El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha afirmat aquest dissabte, durant la clausura de les Jornades del Cercle d’Economia a Sitges, que el conflicte polític a Catalunya “s’ha de solucionar dins d’Espanya”.En aquest sentit, Timmermans assegura que “la Unió Europea no ha de prendre part i confia en un major diàleg dels polítics espanyols per trobar una solució acceptada per tothom”.Pel que fa a l’arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol , el dirigent europeu ha valorat positivament com el líder socialista “ha reiterat en nombroses ocasions que respectarà els compromisos adquirits de l’anterior executiu amb Europa”., Frans Timmermans també ha parlat del futur del projecte europeu i ha vaticinat que la creativitat i la diversitat “seran els punts forts de l’economia del futur”.

