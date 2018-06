«Llibertat presos polítics i exiliats» a la façana del Palau de la Generalitat

Els presos polítics i exiliats s’han convertit en els protagonistes de la presa de possessió del nou Govern . D’una banda, amb les lectures de les seves cartes que han portat a terme els familiars durant l’acte i, de l’altra, per una pancarta que s'ha penjat a la façana de la plaça Sant Jaume. "Llibertat presos polítics i exiliats", resa la pancarta en català i anglès que també incorpora un llaç groc. L'han penjat treballadors del Palau de la Generalitat a instància del president.El compte oficial de Junts per Catalunya ha recollit el moment en aquest vídeo.El gran cartell queda així ben visible, sota la senyera catalana i al balcó central de la façana. Els ciutadans que estaven concentrats a la plaça Sant Jaume han rebut amb aplaudiments i crits de “llibertat” la col·locació de la pancarta.Catalunya ja té un Govern efectiu que liquida l'etapa del 155. Els consellers han pres possessió en un acte marcat pel simbolisme, amb presència de familiars dels presos i exiliats, que ha tancat el president Quim Torra amb un discurs encapçalat pels noms de tots els membres de la cúpula del procés que estan tancats a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco o bé exiliats en diversos països d'Europa. "El nostre compromís és la seva restitució", ha ressaltat Torra, que ha destacat el seu lideratge "ètic i polític". El president ha instat Pedro Sánchez -acabat d'investir- a "prendre riscos", a negociar "de govern a govern", per bé que l'ha avisat que vol tirar endavant la República, "la casa de tots", sense fer "ni un pas enrere". El mandat de l'1-O, ha indicat, és cabdal."Els familiars pagueu més que ningú el preu de la repressió. Els presos i exiliats són un far, un exemple que fa obrir els ulls a tota Europa. Aquest Govern assumeix el compromís d'avançar d'acord amb l'1-O, és a dir, un estat independent en forma de República. No serà un camí fàcil, hi ha interessos molt poderosos que ho volen impedir", ha destacat el president de la Generalitat, que ha agraït la valentia amb la qual el vicepresident i els nous consellers han assumit el càrrec."La responsabilitat serà nostra i només nostra", ha destacat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que ha indicat la sort que suposa "representar el país". "Som un Govern per a tothom, tenim un mandat republicà", ha apuntat Torra, que ha apostat per les polítiques socials per als 7,5 milions dels catalans. Un dels primers plans que aprovarà l'executiu serà recuperar les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) en el temps en què el govern espanyol ha estat al capdavant de la Generalitat.El 155 s'acaba, ha constatat Torra, que ha anunciat que hi haurà un pla per revertir els efectes de la intervenció. De fet, hi haurà un comissionat que se n'encarregarà específicament. El president ha volgut agrair la feina feta pels treballadors de la Generalitat en aquestes circumstàncies, i també ha tingut paraules per tots aquells que s'han vist afectats per la repressió de l'Estat.

