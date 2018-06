​La solució (groga) d'Albert Pla al problema de les caques de gos

Si te molestan las mierdas de perro en las calles, píntalas de amarillo, verás qué rápido las retiran. — Albert Pla (@albert_pla) 1 de juny de 2018

Les caques de gos són un problema a molts municipis. I el cantautor Albert Pla, sempre polèmic i ingeniós, té una solució definitiva: pintar les merdes de color groc per aconseguir que les retirin.Pla s'hi ha referit a Twitter després que grups unionistes hagin protagonitzat incidents per retirar retirar elements grocs (llaços, creus, tovalloles...) "Si et molesten les merdes de gos als carrers, pinta-les de groc, veuràs que ràpid que les retiren", ha assegurat el cantant.La proposta de Pla arriba després que Enric Millo, delegat del govern de Catalunya en funcions, enviés una carta als alcaldes catalans per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics. La resposta acumula milers de retuits.

