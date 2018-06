​El 155 s'aixeca després de set mesos amb la incògnita del control financer

El 155 ha deixat d'estar vigent de manera automàtica després que el Govern de Quim Torra hagi pres possessió aquest migdia . S'ha aplicat durant 7 mesos i 5 dies. Tal i com constava a l'acord assolit al Senat entre PP, Cs i PSOE, aquest article constitucional que s'ha activat per primer cop a l'Estat s'havia d'aixecar automàticament un cop prengués possessió un nou govern a Catalunya, tot i la petició de Cs d'estendre'l.Tot i això, es manté la incògnita sobre si també s'aixecarà el control financer de la Generalitat –previ al 155- i aquesta serà una de les primeres decisions que haurà de prendre el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez.El 155 es va aplicar a Catalunya un dia després de la declaració d'independència al Parlament del 27 d'octubre, quan el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el cessament en ple del Govern, la convocatòria d'eleccions per al 21 de desembre i les mesures en aplicació. La seva aplicació deixa la liquidació i tancament del Diplocat, la incorporació de la Generalitat en la causa contra l'expresident Artur Mas pel 9-N al Tribunal de Comptes, el cessament de càrrecs com la directora general d'Exteriors, la de l'Escola de Policia o el director de l'Escola d'Administració Pública, així com el trasllat de les obres de Sixena i retards en els pagaments, entre d'altres.El 155 s'ha allargat més del previst davant el xoc entre l'anterior govern de Rajoy i JxCat per la investidura del president de la Generalitat i la formació del Govern. Després de diversos intents d'investir candidats a la presidència, l'últim capítol ha estat la negativa del govern espanyol a autoritzar la publicació del primer decret de nomenaments de consellers de Torra, que incloïa Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Turull i Josep Rull. Finalment, Torra va modificar el Govern aquesta setmana, substituint els consellers a la presó o a l'estranger, i aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat els nomenaments i la presa de possessió es farà aquesta dissabte.En les darreres setmanes, el govern espanyol encapçalat per Rajoy fins el passat divendres ha defensat que un cop es fes aquesta presa de possessió s'aixecaria el 155, com deia l'acord que es va assolir el Senat i ha rebutjat la petició de Cs, que ha insistit en la necessitat d'estendre la seva aplicació en considerar que no es donaven les condicions per al seu aixecament i que Torra no garanteix el compliment de la legalitat espanyola. El posicionament del PP ha estat compartit pel PSOE ja que el des d'ahir president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també defensava l'aixecament de l'article si prenia possessió un Govern "efectiu".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)