Miquel Forns no optarà a la reelecció com alcalde de Sitges

Avui he anunciat a l’assemblea de Sitges del @Pdemocratacat que no presentaré la meva candidatura a les municipals del 2019. Crec que pels ajuntaments i x la democràcia és un bon exercici limitar els mandats. Treballaré per una candidatura sobiranista unitària i transversal pic.twitter.com/yqonCCIxpR — Miquel Forns (@MiquelForns) 1 de juny de 2018

Miquel Forns deixarà de ser l'alcalde de Sitges. L'actual batlle ha anunciat que no es presentarà a les eleccions municipals del 2019.Forns ho ha explicat a l'assemblea del PDECat de Sitges d'aquest divendres. “Que entri aire nou a les formacions polítiques i a les institucions públiques és un gest i un compromís en favor d’una democràcia oberta, diversa, participativa i sempre compromesa amb el servei a les persones”, ha expressat l’actual alcalde de Sitges.La direcció del PDECat també ha informat que, d’acord amb la militància, s’obre un període per treballar per una llista transversal de cara a les municipals.

