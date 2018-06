Detingut l'autor d'un apunyalament al Port Olímpic deu anys després

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 30 de maig l'autor fugit d'una temptativa d'homicidi l'any 2008 al Port Olímpic de Barcelona. L'arrestat, de 33 anys, havia viscut durant aquests deu anys ocult pel seu entorn familiar i d'amistats al districte de Nou Barris, tot i estar en crida i cerca per una ordre de l'Audiència Provincial de Barcelona. L'actuació de la seva germana ha estat clau per dificultar l'acció policial al llarg d'aquesta dècada: feia tasques de seguretat i vigilància, i li havia proporcionat casa seva com a lloc de residència. Els fets es remunten a finals d'agost de l'any 2008 quan l'arrestat va participar en una baralla al Port Olímpic en el decurs de la qual va apunyalar repetidament un altre home i va fugir. Les lesions sofertes per la víctima van ser d'extrema gravetat, va ser operada d'urgència i, finalment, va poder superar el postoperatori i es va recuperar de les lesions.Després de fugir del lloc dels fets l’autor de les lesions va buscar refugi i cobertura en el seu entorn familiar. Segons detalla la policia catalana, aquest individu ha estat escapolit de la justícia des d'aleshores i en crida i cerca per una ordre de l'Audiència Provincial de Barcelona. Durant aquests anys ha dut a terme una vida absolutament discreta, sense fer ús de cap servei públic i aixoplugat en els seus familiars i amics amb l'objectiu de passar desapercebut i així dificultar la seva localització per part de la policia. Aquesta situació va canviar fa prop d'un mes quan els agents de la policia comunitària de Nou Barris van tenir accés a una informació segons la qual aquest home s'ocultava en un immoble del districte. Donat que es tractava d'una persona amb nombrosos antecedents i que podia anar armada els agents van fer-li un seguiment durant uns dies per determinar el millor moment per abordar la seva detenció amb seguretat.El dia 30 de maig els agents van fer un seguiment policial del vehicle amb el qual circulava l'investigat. Quan es disposava a entrar al barri on s'amagava -a l'alçada del passeig d'Andreu Nin- els policies van aturar el cotxe i el van detenir. Es dona la circumstància que estava acompanyat d'un familiar que tenia pendents dues ordres judicials de detenció des de feia més de dos anys, motiu pel qual els agents també el van arrestar. L'autor de la temptativa d'homicidi fa deu anys al Port Olímpic va passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

