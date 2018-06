​Mor Álvaro Lapuerta, extresorer del PP

Álvaro Lapuerta, extresorer del PP, ha mort aquest dissabte als 90 anys a Madrid, segons ha avançat eldiario.es . Lapuerta va ser tresorer de la formació entre 1993 i 2008, com a successor de Rosendo Naceiro i antecessor del condemnat Luis Bárcenas.En el judici del cas Gürtel va ser assenyalat per diversos imputats com a responsable de les irregularitats en el finançament del partit. El 2016 l'Audiència Nacional va arxivar la causa contra ell per una “demència sobrevinguda”. Tres anys abans ja havia sofert una caiguda que el va deixar diversos dies en coma.

