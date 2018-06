​Cap de setmana amb (molta) pluja

Bona nit, quin Diumenge ens espera!!! i compte quina setmana!!! Us poso meteogrma BCN (el gràfic se surt)!! Acumulació precipitació models DET ECMWF i GFS i escalar WRT (def 50km) #meteo #324eltemps pic.twitter.com/4A5eGEvJL4 — Àlex Van der Laan (@alexmegapc) 1 de juny de 2018

El juny ha començat com el maig: plovent quasi cada dia a la majoria de comarques. I aquest cap de setmana no serà diferent. A més, localment les precipitacions poden ser intenses aquest dissabte al nord-est i diumenge a l'extrem sud del país.El cel es mantindrà variable fins al migdia. A partir d'aleshores, creixeran les nuvolades i començaran els primers xàfecs i ruixats. Podran descarregar al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques del nord-est on localment seran intensos. En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per pluges fortes al Ripollès, Osona, Garrotxa i Alt Empordà.El diumenge serà una jornada marcada per precipitacions generals. Poc o molt plourà a totes les comarques del país i puntualment pot fer-ho en forma de tempestes. On s'acumularà més aigua serà a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona on el SMC ja ha emès un avís per intensitat de pluja.Aquestes són les acumulacions previstes per aquest diumenge segons Televisió de Catalunya i altres models meteorològics.: Ripollès, Osona, Garrotxa i Alt Empordà: Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià

