Cs furgarà en les contradiccions de Sánchez per tenyir de taronja el «cinturó roig»

A diferència que el 2015, Cs considera que ja té prou bagatge i es planteja ara pugnar per les alcaldies o per entrar en els governs locals

L'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha sotragat la política espanyola. En clau catalana, obligarà també a repensar estratègies i guions, tant en el bloc sobiranista com entre les formacions unionistes. Per a Ciutadans, que ha focalitzat en l'àrea metropolitana una de les claus del seu creixement -una altra plaça decisiva és Tarragona-, és un nou repte.El partit d'Albert Rivera afronta les eleccions municipals amb la voluntat de consolidar el que ja anomena el "cinturó taronja", malgrat que un dia va ser roig, en referència a l'hegemonia de què va gaudir-hi el PSC. Malgrat que els socialistes van patir una davallada important en els comicis locals del 2015, van aconseguir retenir les grans alcaldies en els seus històrics bastions i Cs no hi va poder fer tant de forat com el que ha aconseguit en eleccions d'àmbit català.El diputat Joan Garcia, responsable d'Acció Institucional de Ciutadans, explica acom pensen afrontar el nou panorama polític, amb la caiguda del PP i la investidura del líder del PSOE com a president espanyol. "Encara és aviat i no sabem com poden afectar els canvis al govern espanyol a la situació electoral a la regió metropolitana. El que és clar és que els pactes que s'han fet per a la investidura posaran al descobert les contradiccions del PSC", argumenta.Els de Rivera no veuen amb por el nou escenari i no creuen que els hagi d'afectar negativament. Joan Garcia assegura que "el partit farà valer la seva coherència", ja que "ningú no s'imagina que Cs pugui optar per governar Espanya amb una combinació de forces com la que ha dut Sánchez a la presidència". "Nosaltres afrontarem les eleccions municipals sense el desgast que suposa una aliança tan contradictòria", afirma.Garcia relativitza la incidència del nou executiu socialista en la posició dels alcaldes socialistes metropolitans. Veure el líder del PSOE com a cap del govern espanyol donarà impuls als dirigents locals avui erosionats del PSC? "El que cal veure és com estaran d'aquí a un any", assegura el diputat de Ciutadans, molt tranquil. Ell confia en el sòl local de la formació de Rivera i inés Arrimadas: 176 regidors a Catalunya a les municipals del 2015.Joan Garcia insisteix en els tres punts estratègics de Ciutadans per intentar fer més taronja el cinturó: "Governar, atreure talent i municipalisme". El primer element és important. A diferència de fa tres anys, quan van decidir no entrar en els governs municipals, ara que ja tenen més bagatge aniran a perseguir les alcaldies o a condicionar les majories, però preferiblement des de dins dels govern. I amb pactes amb una transversalitat limitada: "No establirem uns pactes globals però sí que optarem per teixir majories amb els partits constitucionalistes".Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i l'Hospitalet són tres places considerades a l'abast de Ciutadans. Les tres estan en mans d'alcaldes del PSC: Antoni Balmon, Núria Parlon i Núria Marín, respectivament. És precisament a l'Hospitalet on les opcions de Ciutadans semblen més clares i el seu candidat, Miguel García, provinent de les files socialistes, apareix com a favorit. I dins de la llista o amb un suport extern, també comptaran amb l'ajuda de l'exalcalde del PSC Celestino Corbacho Tenir Sánchez a la Moncloa no posa nerviosos els candidats de Ciutadans sobre el terreny? Miguel García ho nega: "Al contrari, el que creiem és que aquest factor pot acabar perjudicant encara més el PSC". La raó? "Sánchez ha aconseguit la majoria del Congrés sumant forces antitètiques i acabarà defraudant les expectatives d'uns o altres", pronostica.Pel que fa als resultats que Cs va obtenir el 21-D a la demarcació de Barcelona -on va imposar-se clarament amb 24 dels 85 diputats en joc-, destaquen els de Badalona, el feu del popular Xavier García Albiol, on Cs va fer-se amb un 31% dels sufragis. Però encara en va aconseguir més a Cornellà i l'Hospitalet (amb un 33%, a totes dues ciutats), o Castelldefels (amb un 35%). Encara falta un any per a les municipals i a la seu de Ciutadans estan convençuts del triomf a l'àrea metropolitana: "El cinturó taronja sempre serà nostre".

