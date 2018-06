Uns ultres cremen una estàtua per estar decorada de groc

Una estàtua d'Argentona cremada per un grup de tabarnians. L'estàtua s'havia engalanat ja que aquest cap de setmana celebrem el Dia de la Flor. Segueixen amb el seu "muera la inteligencia, viva la muerte". Cal parar els peus al feixisme! pic.twitter.com/3uuXhPNXGO — Eudald (@eudaldcc) 1 de juny de 2018

Un grup d'ultres ha cremat el vestit groc d'una estàtua d'Argentona (el Maresme) per anar vestida de groc. Així ho ha denunciat a través de Twitter l'alcalde del municipi, Eudald Calvo (CUP), apuntant "un grup de tabarnians" com a responsables de l'acció. Calvo remarca que "cal parar els peus al feixisme".Precisament aquest cap de setmana, Argentona -com molts municipis- celebra el Corpus amb la Diada de la Flor i durant dos dies omple els carrers de la localitat amb flors. Com es pot veure en les imatges, el llarg vestit groc ha cremat totalment la peça de roba groga amb flors.Es dona la circumstància que aquest cap de setmana la capital del Maresme viurà una manifestació convocada per diversos grups unionistes radicals entre els quals el que va protagonitzar l'atac ultra a la platja de Canet de Mar

