La UB indemnitza amb 30.000 euros una becària que feia tasques que no li tocaven

Uns 3.000 estudiants de la Universitat de Barcelona (UB) són beneficiaris d'una beca de col·laboració, un tipus de beca que té per objectiu que els alumnes desenvolupin tasques en diferents òrgans de la institució a canvi d'un ajut econòmic. Aquesta setmana, organitzats en assemblea, han decidit començar a mobilitzar-se per participar en les modificacions del reglament que regula la figura del becari de col·laboració. El consell de govern de la UB té previst aprovar divendres vinent una nova normativa que fixa les condicions d'aquests becaris. El canvi es produeix que la UB hagi hagut d'indemnitzar amb 30.000 una estudiant de la Facultat de Psicologia que va denunciar a Inspecció de Treball estar fent tasques estructurals.

El cas no va arribar a anar a judici, perquè es va acordar prèviament la indemnització però arran dels fets, el consell de govern de la Universitat de Barcelona ha elaborat una nova normativa per evitar que la mateixa situació es torni a repetir. El reglament deixa clares les funcions que ha d'assumir aquest estudiant, el programa formatiu a què està sotmès i la remuneració, que actualment és d'entre 300 i 600 euros. Es preveu que el text s'aprovi en el proper consell de govern de la UB, el 8 de juny.Paral·lelament, alguns d'aquests becaris de col·laboració s'han començat a mobilitzar per incidir en aquests reglaments i reclamen negociació. Un dels afectats, que s'ha volgut mantenir en l'anonimat, ha declarat a l'ACN que amb la indemnització de Psicologia tenen més força per poder incidir en la negociació d'un reglament que posi sobre la taula les condicions i les tasques que han d'assumir, i que no sigui de manera ''unilateral'' que s'aprovin els canvis.L'estudiant ha explicat que actualment molts dels becaris acaben assumint tasques pròpies de personal i ha assegurat que en les convocatòries, per a tots els departaments, s'exigeixen coneixements específics per acabar fent feina "estructural". També denuncia que en alguns casos, si l'alumne ja està al final del grau i per tant, no es matricula a l'inici de curs, es revoca la beca, encara que sigui vigent fins mesos més endavant. Per això, els estudiants que es beneficien d'aquestes beques volen organitzar-se per fer arribar a tots els afectats els seus drets.

