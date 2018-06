Una empresa catalana paga un euro diari als treballadors que van amb bicicleta

L'empresa de Balaguer Pàmies Hortícoles vol incentivar l'ús de la bicicleta entre els seus treballadors i per això s'ha compromès a abonar-los un euro diari als qui la utilitzin com a mitjà de transport per arribar a les seves instal·lacions, que estan a dos quilòmetres i mig de la ciutat.La quinzena de treballadors tenen dues opcions per a la recepció de les quantitats obtingudes: o mensualment a la seva nòmina com un complement, o incorporar-ho a una comptabilitat progressiva per al pagament de materials destinats a projectes de cooperació i ajuda humanitària, seleccionats pel treballador, segons un comunicat de la companyia.Amb aquesta iniciativa, l'empresa se suma a la celebració del primer Dia Mundial de la Bicicleta instaurat per l'ONU aquest any que se celebra el diumenge 3 de juny. Pàmies Hortícoles és una empresa familiar de la qual és copropietari Josep Pàmies, membre de l'Associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals per a finalitats curatives.El director de l'empresa, Aleix Pàmies explica que s'aprofita la celebració per posar en marxa la comptabilitat de dies laborals utilitzant la bicicleta i que, com un primer gest, la companyia dota les bicicletes d'una llum led posterior d'alta visibilitat."Col·laborem així en el manteniment de les bicicletes i premiem els treballadors que trien el mitjà de transport més sostenible i saludable, i aquesta mesura se sumi al pla de reducció d'emissions de CO2, implantació d'energies renovables i netes, i de millores en eficiència energètica que ve escometent l'empresa des de fa quatre anys", afirma.

