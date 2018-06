Només un terç de secretaris generals de l'anterior Govern repeteixen amb Torra

- Presidència: Meritxell Masó. Amb Meritxell Borràs com a consellera de Governació, Masó va ocupar la secretaria d'Administració Pública i, després, va ser número dos del departament. Agafa el relleu de Joaquim Nin, investigat pels preparatius de l'1-O. Tindrà com a cap la nova consellera Elsa Artadi.



- Vicepresidència i Economia: Albert Castellanos. Amb anterioritat ja havia ocupat la secretaria d'Hisenda, càrrec al qual va arribar en el moment en què Lluís Salvadó va ser cessat davant de la detenció pel referèndum. Castellanos assumeix un lloc que en l'anterior legislatura va ocupar durant gairebé any i mig Josep Maria Jové, ara diputat i peça clau en els preparatius del referèndum. Castellanos desenvoluparà les funcions amb Pere Aragonès com a vicepresident i conseller.



- Acció Exterior: Mercè Salvat va ser cap de gabinet del conseller de Justícia, Carles Mundó, durant l'anterior legislatura. Ara fa el salt a Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sota el lideratge d'Ernest Maragall. Agafa el càrrec d'Aleix Villatoro, número dos de Raül Romeva en els últims anys.



- Interior: Brauli Duart. El fins ara president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ocuparà la secretaria general d'Interior, un dels departaments que més han patit l'aplicació del 155. Substitueix Cèsar Puig, que està processat per sedició per part de l'Audiència Nacional. Duart serà la mà dreta de Miquel Buch.



- Ensenyament: Núria Cuenca. La seva trajectòria professional ha discorregut en l’àmbit del sector públic: ha estat cap de la unitat de contractació administrativa de l’Hospital Clínic de Barcelona, membre de l’assessoria jurídica de la Universitat Oberta de Catalunya i assessora de Governació. Desenvoluparà les funcions sota el comandament del conseller Josep Bargalló.



- Polítiques Digitals i Administració Pública: Xavier Gatius. El 2013 va ser nomenat director del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) i ara fa el salt com a secretari general d'un departament que sota la direcció de Jordi Puigneró agafa un nou rumb.



- Salut: Laura Pelai. Amb una trajectòria sindical a la UGT, on representava l'espai més sobiranista, serà la número dos d'Alba Vergés, que al seu torn agafa el relleu de Toni Comín, exiliat i que no ha pogut fer efectiu el seu nomenament.



- Territori i Sostenibilitat: Ferran Falcó. Continua en el càrrec pel qual el va nomenar Josep Rull l'any 2016. Dirigent de llarga trajectòria del PDECat, tindrà per sobre Damià Calvet, que avui ha pres possessió com a conseller.



- Treball, Afers Socials i Famílies: Josep Ginesta. Segueix ocupant el càrrec que li va encomanar Dolors Bassa, ara empresonada, a principis del 2016. Ara tindrà per sobre Chakir el Homrani, també proposat per ERC.



- Cultura: Dolors Portús. És una de les que segueix ocupant la mateixa secretaria general, tot i que canvia de cap: ara la consellera és Laura Borràs, proposada per Junts per Catalunya (JxCat).



- Justícia: Patrícia Gomà. Diputada i portaveu adjunta d'ERC entre el 2006 i el 2010, era secretària de relacions amb l'administració de justícia des de l'inici de l'anterior legislatura. Ara desenvoluparà les funcions de número dos d'Ester Capella.



- Agricultura: David Mascort. Segueix ocupant el mateix càrrec, per bé que ara ho farà sota la supervisió de la nova consellera Teresa Jordà.



- Empresa i Coneixement: Marta Felip. És una de les incorporacions més destacades, perquè és alcaldessa de Figueres, càrrec que va assumir quan Santi Vila va abandonar-lo. El moviment es produeix quan queda un any perquè se celebrin les eleccions municipals. Tindrà com a cap Maria Àngels Chacón.