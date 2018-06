Els ultres de l'atac a Canet es manifestaran aquest dissabte a Mataró

L'atac ultra a la platja de Canet de Mar per emportar-se unes creus grogues solidàries amb els presos, que va acabar amb cinc ferits, el van protagonitzar i reivindicar un col·lectiu espanyolista denominat "Els Segadors del Maresme". Aquest dissabte, aquest és un dels grups que convoca una manifestació unionista a Mataró juntament amb la Plataforma per Tabàrnia i altres grupúsculs de l'unionisme radical com els barcelonins Los de Artós L’eslògan de la manifestació, com informa el Tot Mataró , és "Tornem a ser la locomotora d’Espanya!" pel que els organitzadors volen que la capital del Maresme esdevingui referent territorial de l’espanyolisme i jugaran amb la figura del primer ferrocarril i el seu impulsor, Miquel Biada.La marxa començarà a les 17.00 a la plaça dedicada a l’impulsor del tren el 1848 i es farà una ofrena floral a la seva figura. També anuncien un minut de silenci per les empreses que han marxat de Catalunya que segons els càlculs de l’organització de la marxa ja són més de 4.000. S'espera una assistència important.D'altra banda, els CDR han convocat també una manifestació "de caràcter inclusiu i antifeixista" per respondre a la convocatòria espanyolista. Davant de l'Ajuntament a les 15.30, volen deixar clar que Mataró "és i serà una ciutat d'acollida per a tothom, en què no tindran cabuda els moviments feixistes i d'ultradreta". També volen denunciar l'actitud de l'alcalde mataroní, el socialista David Bote, per no haver-se posicionat de forma "clara i contundent en el rebuig exprés cap a les manifestacions i agressions de caire feixista que s'han produït tant a la ciutat com a la comarca en els darrers mesos".

