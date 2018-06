VÍDEO Un corredor català, el primer en acabar una cursa de 1.000 km a Anglaterra

Oriol Antolí és un dels corredors catalans de curses de superllarga distància amb milloe palmarès. Aquesta setmana va aconseguir un nou repte en ser el primer corredor en acabar la Monarch’s Way Ultra , una prova de 1.000 quilòmetres que es disputa al sud d'Anglaterra. Es dona la circumstància que en les dues primeres edicions cap dels participants l'havia pogut completar.La Monarch’s Way Ultra, que ressegueix el traçat que va seguir el rei Carles III en ser derrotat a la batalla de Worcester, va començar des d'aquesta localitat el 19 de maig. Té un recorregut de 990 quilòmetres malgrat que Antolí en va acabar corrent més de 1.000 i un desnivell superior d'uns 10.000 metres.El corredor terrassenc va arribar a la meta amb un temps de 12 dies, 10 hores i 32 minuts i després de llargues jornades maratonianes on només dormia tres hores. Va ser segon fins al quilòmetre 500 abans de posar-se líder i arribar a la meta amb una estelada i celebrar-ho amb una ampolla de cava.El repte d'Antolí també tenia un vessant solidari ja que ha recaptat diners per a l'entitat terrassenca Prodis que es dedica a les persones amb discapacitat intel·lectual

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)